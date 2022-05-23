Minikler satranç turnuvası sona erdi

Okul Sporları Minikler Satranç müsabakaları sonuçlandı. Dereceye girenlere ödülleri Gençlik Spor Müdürü İsa Yazıcı tarafından verildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol gereği 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Okul Sporları yarışmaları dahilinde yapılan Minikler Satranç Turnuvası 18 Temmuz Spor Salonu'nda yapıldı.

Minikler A Genel Kategorisinde Namık Kemal İlkokulu birinci, Özel Düzce Kültür İlkokulu ikinci, 23 Nisan İlkokulu üçüncü ve Cumhuriyet İlkokulu dördüncü olurken Minikler A Kız Kategorisinde Namık Kemal İlkokulu birinci, 23 Nisan İlkokulu ikinci, Fatih Ortaokulu üçüncü ve 23 Nisan İlkokulu dördüncü oldu.

Minikler B Genel 1.Kategoride Konuralp İlkokulu birinci, 23 Nisan İlkokulu ikinci, Namık Kemal İlkokulu üçüncü ve 23 Nisan İlkokulu 2. Takımı dördüncü olurken 2.Kategoride Konuralp İlkokulu birinci, Cumhuriyet İlkokulu ikinci, Namık Kemal İlkokulu üçüncü ve 23 Nisan İlkokulu dördüncü oldu.

Derece giren okullara ödüllerini Gençlik ve Spor Müdürü İsa Yazıcı takdim etti. - DÜZCE