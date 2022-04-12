Misli.com Sultanlar Ligi play-off etabı - Son Dakika

Misli.com Sultanlar Ligi Play-Off 5/6 ve 7/8 etaplarının maç programı belirlendi.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 5/6 etabında PTT ile Galatasaray HDI Sigorta, 7/8 etabında ise Kuzeyboru ile Aydın Büyükşehir Belediyespor arasındaki oynanacak maçların programı şu şekilde: