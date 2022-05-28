Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi - Son Dakika
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

28.05.2022 20:12
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Beysu Konyaspor Basketbol, Sigortam.net'i 96-75 yenerek 1-0 öne geçti.

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off yarı final serisi ilk maçında Beysu Konyaspor Basketbol, Sigortam.net'i 96-75 yenerek 1-0 öne geçti.

Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda yapılan maçın ilk çeyreğini 27-17 önde kapatan ev sahibi takım, devre arasına da 48-37 üstün girdi. Üçüncü çeyrekte farkı açan ve bu bölümü 76-53 üstün kapatan Konya temsilcisi, müsabakayı da 96-75 kazandı.

Üç galibiyete ulaşacak takımın finale yükseleceği seride ikinci maç 30 Mayıs Pazartesi günü aynı salonda oynanacak.

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Kaynak: AA

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