MIYC Trio Cup'un Üçüncü Ayağı Tamamlandı - Son Dakika
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MIYC Trio Cup'un Üçüncü Ayağı Tamamlandı

MIYC Trio Cup\'un Üçüncü Ayağı Tamamlandı

Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC) tarafından düzenlenen MIYC Trio Cup'un üçüncü ayağı, Marmaris Körfezi'nde gerçekleştirildi. IRC1 ve IRC2 kategorilerinde toplamda 9 tekne ve 27 sporcu yarıştı. Vakkoroma Teknesi ve Kaptan Cem Hakko, IRC 1 grubunda birinci olurken, Aurora X teknesi ve Kaptan Burak Algon, IRC 2 grubunda birinci oldu. Ödüller yarın düzenlenecek törende verilecek.

05.04.2024 17:39  Güncelleme: 17:41
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Marmaris Uluslararası Yat Kulübü (MIYC), bu yıl ikinci kez düzenlenen "MIYC Trio Cup" yat yarışlarının üçüncü ayağı bugün Marmaris Körfezi'nde yapıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen ve her yatta sadece 3 yarışçının katılım sağladığı yat yarışlarının 3. ayağına IRC1 ve IRC2 kategorilerinde toplamda 9 tekne ve 27 sporcu katıldı. Marmaris Netsel Marina'dan ayrılan yatlar bir süre rüzgar beklerken antrenman turları attı. Hakem heyetinin rüzgara göre uygun parkuru belirlemesinin ardından koy içinde yarışa başlayan yatçılar, koy dışında yarışa devam ederek kıyasıya mücadele etti. MIYC Trio Cup 3. ayağını birinci olarak kazanan IRC 1 grubundan Vakkoroma Teknesi ile Kaptan Cem Hakko, IRC 2 grubundan Aurora X teknesi ile Kaptan Burak Algon oldu. Dereceye girenlere ödülleri yarın kulüp bahçesinde gerçekleştirilecek törende verilecek.

Dört ayaktan oluşan kupanın dördüncü ayak yarışları 19 Nisan'da yapılacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Cem Hakko, Marmaris, Muğla, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor MIYC Trio Cup'un Üçüncü Ayağı Tamamlandı - Son Dakika

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