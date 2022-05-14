MKE Ankaragücü-Boluspor maçının ardından - Son Dakika
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MKE Ankaragücü-Boluspor maçının ardından

14.05.2022 18:47
MKE Ankaragücü-Boluspor maçının ardından

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, Spor Toto 1. Lig'de 2-1 kaybettikleri Beypiliç Boluspor maçına kazanmak için çıktıklarını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

MKE Ankaragücü Teknik Sorumlusu Mustafa Altındağ, Spor Toto 1. Lig'de 2-1 kaybettikleri Beypiliç Boluspor maçına kazanmak için çıktıklarını ancak istedikleri sonucu alamadıklarını söyledi.

Karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında konuşan Altındağ, Süper Lig'i garantiledikten sonra bu maça hazırlandıklarını belirterek, "Kazanıp birinci olarak bitirmek istiyorduk. Olmadı. İlk yarı geriye düştük, ikinci yarıda da erken golü bulduk. Oyuncularımız ikinci yarı iyi mücadele verdi. Bu takımı, bu oyuncu grubu şampiyon yaptı, ayaklarına yüreklerine sağlık. Önümüzdeki Keçiörengücü maçını kazanıp ligi bitirmek istiyoruz. Boluspor'u da kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Boluspor cephesi

Boluspor Teknik Direktörü Osman Nuri Işılar, çok zor bir süreç geçirdiklerini ancak takımı ligde tutmayı başardıklarını dile getirdi.

Son 6 haftada göreve geldiklerini hatırlatan Işılar, "Her maçın ayrı bir özelliğinin olduğunun hesabını yaparak başladık. 2-3 maç fazla kazansak bu kadro play-off'ta oynayabilirdi. Oyuncularımız, sorumluluğu üst düzeyde bir maç oynadı. Ankaragücü'nü de tebrik ediyoruz. Sahada rakip, dışarıda dost iki kulüp. Beni hayran bırakan Ankaragücü taraftarı, inanılır gibi değil. Saha içindeyken tribünleri takip edesiniz geliyor. Gönül ister ki diğer takımların taraftarları da bu kadar takımlarına sahip çıksın. Geçen hafta bizim stadımızda da atmosfer aynıydı. Biz de haftaya Altınordu maçına bekliyoruz taraftarımızı. Ligi matematiksel olarak bitirdik ama heyecanımız bitmedi." değerlendirmesinde bulundu.

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Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü-Boluspor maçının ardından - Son Dakika


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