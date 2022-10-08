MKE Ankaragücü, deplasmanda ilk puanlarını galibiyetle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 yenen MKE Ankaragücü, bu sezon dış sahadaki ilk puanlarını elde etti.
Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada galibiyete Emre Kılınç ve Ali Sowe'un golleriyle uzanan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon ilk deplasman galibiyetini aldı.
Bu maça kadar bu sezon çıktığı üç deplasman maçından da puan alamayan MKE Ankaragücü, İstanbul'dan aldığı 3 puanla hasretini dindirdi.
Sarı-lacivertliler, ayrıca Süper Lig'de deplasmanda 9 maç sonra kazandı. Başkent ekibi son olarak Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda 7 Mart 2021'de Fatih Karagümrük karşısında deplasmanda 1-0 galip gelmişti.
MKE Ankaragücü, İstanbulspor karşısında aldığı galibiyetle puanını da 7'ye yükseltti.
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