MKE Ankaragücü, deplasmanda ilk puanlarını galibiyetle aldı - Son Dakika
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MKE Ankaragücü, deplasmanda ilk puanlarını galibiyetle aldı

08.10.2022 16:52
MKE Ankaragücü, deplasmanda ilk puanlarını galibiyetle aldı

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 yenen MKE Ankaragücü, bu sezon dış sahadaki ilk puanlarını elde etti.

Spor Toto Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda İstanbulspor'u 2-1 yenen MKE Ankaragücü, bu sezon dış sahadaki ilk puanlarını elde etti.

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanan karşılaşmada galibiyete Emre Kılınç ve Ali Sowe'un golleriyle uzanan sarı-lacivertliler, Süper Lig'de bu sezon ilk deplasman galibiyetini aldı.

Bu maça kadar bu sezon çıktığı üç deplasman maçından da puan alamayan MKE Ankaragücü, İstanbul'dan aldığı 3 puanla hasretini dindirdi.

Sarı-lacivertliler, ayrıca Süper Lig'de deplasmanda 9 maç sonra kazandı. Başkent ekibi son olarak Süper Lig'de 2020-2021 sezonunda 7 Mart 2021'de Fatih Karagümrük karşısında deplasmanda 1-0 galip gelmişti.

MKE Ankaragücü, İstanbulspor karşısında aldığı galibiyetle puanını da 7'ye yükseltti.

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Kaynak: AA

MKE Ankaragücü, İstanbulspor, Esenyurt, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü, deplasmanda ilk puanlarını galibiyetle aldı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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