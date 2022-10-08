Bu maça kadar bu sezon çıktığı üç deplasman maçından da puan alamayan MKE Ankaragücü, İstanbul'dan aldığı 3 puanla hasretini dindirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › MKE Ankaragücü, deplasmanda ilk puanlarını galibiyetle aldı - Son Dakika

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