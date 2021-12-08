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MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın vefat etti - Son Dakika

MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın vefat etti

08.12.2021 12:58
MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın vefat etti

MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın, 73 yaşında hayatını kaybetti.

MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın, 73 yaşında hayatını kaybetti.

Kulüpten alınan bilgiye göre, geçirdiği kalp krizi nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören başkent ekibinin eski başkanlarından Cemal Aydın yaşamını yitirdi.

MKE Ankaragücü'nde 1996-2008 yılarında başkanlık yapan Cemal Aydın, 2002-2004 yıllarında ise Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı görevini üstlenmişti.

Başkent ekibi Aydın'ın vefatına ilişkin, "Kulübümüzde uzun yıllar başkanlık yapmış olan Cemal Aydın'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz." paylaşımında bulundu.

MKE Ankaragücü, Cemal Aydın, Kalp Krizi, Aydın, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın vefat etti - Son Dakika Spor


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