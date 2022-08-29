Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu

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Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi belli oldu.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Başkent temsilcisi, Ömer Erdoğan ile anlaşmaya vardı. Başkent temsilcisi, genç hoca ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

MUSTAFA DALCI DA İMZA TÖRENİNE KATILDI

Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, "Beştepe Tesisleri'mizde gerçekleştirilen; Başkanımız Sayın Faruk Koca ve Futbol Koordinatörümüz Emre Yıldız'ın katıldığı imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi. İmza töreninde hazır bulunan eski teknik direktörümüz Mustafa Dalcı, Ömer Erdoğan'a başarılar diledi. 1+1 yılık sözleşme imzaladığımız yeni teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.