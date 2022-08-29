Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu - Son Dakika
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Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu

29.08.2022 16:52

Süper Lig ekibi Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi. Başkent temsilcisi 45 yaşındaki teknik adamla 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Son olarak Hatayspor'u çalıştıran genç hoca, geçen sezonun bitmesiyle birlikte buradaki görevinden ayrılmıştı.

Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü'nde Mustafa Dalcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğunun yeni sahibi belli oldu.

1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Mustafa Dalcı ile yollarını ayıran Başkent temsilcisi, Ömer Erdoğan ile anlaşmaya vardı. Başkent temsilcisi, genç hoca ile 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.

MUSTAFA DALCI DA İMZA TÖRENİNE KATILDI

Ankaragücü'nden yapılan açıklamada, "Beştepe Tesisleri'mizde gerçekleştirilen; Başkanımız Sayın Faruk Koca ve Futbol Koordinatörümüz Emre Yıldız'ın katıldığı imza töreni ile takımımızın teknik direktörlük görevine Ömer Erdoğan getirildi. İmza töreninde hazır bulunan eski teknik direktörümüz Mustafa Dalcı, Ömer Erdoğan'a başarılar diledi. 1+1 yılık sözleşme imzaladığımız yeni teknik direktörümüz Ömer Erdoğan'ın camiamıza hayırlı olmasını temenni ediyor ve başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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Son Dakika Spor Ankaragücü'nde yeni teknik direktör Ömer Erdoğan oldu - Son Dakika


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