Modern pentatloncu Buğra Ünal, Dünya Kupası 3. etabında finale yükseldi - Son Dakika
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Modern pentatloncu Buğra Ünal, Dünya Kupası 3. etabında finale yükseldi

13.05.2022 19:20
Modern pentatloncu Buğra Ünal, Dünya Kupası 3. etabında finale yükseldi

Milli sporcu Buğra Ünal, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası 3. etabında finale yükseldi.

Milli sporcu Buğra Ünal, Bulgaristan'da düzenlenen Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) Dünya Kupası 3. etabında finale yükseldi.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyonda erkekler kategorisinde yarı final müsabakaları gerçekleştirildi.

14 ülkeden 36 yarı finalist sporcunun katılımıyla gerçekleşen organizasyonun erkekler yarı finalinde Türkiye'yi temsil eden Buğra Ünal, yüzme, eskrim, lazer run etaplarından toplam 1171 puan alarak kendi grubunu 8'inci sırada tamamladı ve 18 sporcunun katılacağı finale kalmayı başardı.

Organizasyon, yarın kadınlar ve erkekler kategorisi final müsabakalarıyla devam edecek.

Türkiye'yi 3'üncü etap finallerinde kadınlarda İlke Özyüksel, erkeklerde Buğra Ünal temsil edecek.

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Modern Pentatlon, Dünya Kupası, Milli Sporcu, Bulgaristan, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Modern pentatloncu Buğra Ünal, Dünya Kupası 3. etabında finale yükseldi - Son Dakika


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