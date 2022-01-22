Modern pentatlon ulusal sıralama yarışları

Modern pentatlonda 2022 yılının ilk ulusal sıralama yarışlarının eskrim etapları sonuçlandı.

Türkiye Modern Pentatlon Federasyonundan (TMPF) yapılan açıklamaya göre, iki gün sürecek yarışların eskrim etabı, Ankara Eryaman'da bulunan Sincan Aile Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Açık yaş kadınlarda Yaren Nur Polat birinci, Sesim Alpugan ikinci, Aysen Bensu Gül ise üçüncü oldu. Açık yaş erkeklerde ise Emre Altunay birinciliği, Yunus Çalışkan ikinciliği, Doruk Altınbaş da üçüncülüğü elde etti.

Yüzme etaplarının sabah saatlerinde yapıldığı organizasyonda koşu ve atış etapları ise yarın yapılacak.

25'i kadın 25'i erkek toplam 50 sporcunun mücadele ettiği yarışlarda yüzme, eskrim, koşu ve atış branşlarını içeren dörtlü (tetratlon) etapta milli takım seçmeleri de yapılacak.