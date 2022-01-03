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Monaco'yu Philippe Clement çalıştıracak - Son Dakika

Monaco'yu Philippe Clement çalıştıracak

03.01.2022 21:01
Monaco'yu Philippe Clement çalıştıracak

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco'nun yeni teknik direktörü Philippe Clement oldu.

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Monaco'nun yeni teknik direktörü Philippe Clement oldu.

Yeni yılın ilk gününde görevine son verilen Niko Kovac'ın yerini, 47 yaşındaki Clement alacak. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Belçikalı teknik adamla 2023-24 sezonu sonuna kadar geçerli sözleşme imzalandı.

Teknik direktörlük kariyerine 2017'de başlayan Clement, ülkesinin Genk ve Club Brugge takımlarıyla son 3 sezonda 3 lig şampiyonluğu yaşadı.

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Ligue 1, Futbol, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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