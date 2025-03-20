Montella: Ufak Bir Avantaj Elde Ettik

- Vincenzo Montella: "Çok ufak bir avantaj elde ettik"

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Vincenzo Montella:

"Bugün diğer maçlara göre daha az şut çekip, daha çok gol attık"

"Oyuna giren bütün futbolcular katkı sağlıyor"

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Vincenzo Montella, Macaristan'ın yüksek seviye bir takım olduğunu ve bu akşamki galibiyetle sadece ufak bir avantaj elde ettiklerini söyledi. Montella, pazar günü deplasmanda oynanacak rövanş müsabakasına da en iyi şekilde hazırlanmaları gerektiğini belirtti.

UEFA Uluslar Ligi play-off turu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde konuk ettiği Macaristan'ı 3-1 mağlup etti. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktör Vincenzo Montella da müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"Bugün diğer maçlara göre daha az şut çekip, daha çok gol attık"

Bugün iki takımın da sahada bir savaş verdiğini dile getirerek sözlerine başlayan Montella, "Çok yüksek seviyeli fiziksel bir mücadele vardı. Macaristan'ın da yüksek seviyelere alışık bir takım olduğunu gördük. Eskiden A Ligi'ndelerdi. Oyun kurguları oturmuş bir takım olduğu için her şey açık hala. İkinci maça konsantre olmamız gerekiyor. Bugün diğer maçlara göre daha az şut çekip, daha çok gol attık, bu beni çok sevindirdi. Futbolcularımı tebrik ediyorum. Bugün 450 pasımız var ve 150'si rakibin son 30 metresinde oldu. Bu da çok sevindirici. Ayrıca bugün sahada genç futbolcularımız da resmi olarak ilk maçlarını oynadılar, Deniz Gül ve Can Uzun. Oğuz Aydın'ın da performansı beni çok mutlu etti. Hepsini tebrik ediyorum. Taraftarlarımız diğer maçlarda da desteklerini hiç esirgemediler. Özellikle bir pankart vardı, 'Milli takım kulüplerden üstündür' diye. Bu ruhu hep beraber devam ettirmemiz ve yaptıklarımızı sahaya yansıtmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Daha bitirici bir görüntümüz vardı"

İtalyan teknik adam, kırmızı-beyazlı takımın bitiricilik özelliğiyle bugün ön plana çıktığını kaydetti. Vincenzo Montella, "Bugün daha bitirici bir görüntümüz vardı. Diğer maçlara göre çok daha iyiydik. Özellikle ikinci yarıda bitiriciliğimizi daha fazla ortaya koyduk ve 2 tane gol attık. İlk yarıda çok fazla pozisyon bulduk ve 1 gol attık" şeklinde konuştu

"Formalarına bakmaksızın seçiyorum oyuncuları"

Milli takıma oyuncu seçerken forma ve renk ayrımı yapmadan ihtiyaca en uygun futbolcuları tercih ettiğini vurgulayan tecrübeli çalıştırıcı, "Çok basit şekilde seçim yapıyorum. O anda ihtiyacımıza göre en iyilerimiz kimse onları seçiyorum. Milli takımda sürelerimiz çok dar oluyor ve çok fazla çalışamıyorsunuz, detaylara bazen inemiyorsunuz. O yüzden en iyisini seçmemiz gerekiyor. Formalarına bakmaksızın seçiyorum oyuncuları. Milli takımın ihtiyacı neyse onu yapmaya çalışıyorum. Az önce de söylediğim bir pankart vardı; 'Milli takım her şeyden üstündür'" cümlelerine yer verdi.

"Gençlerimiz gelecek vadeden tarzdalar"

Vincenzo Montella, ay-yıldızlı takımda rekabeti yükseltmeyi hedef belirlediklerini sözlerine ekledi. Montella, "Gençlerimiz gelecek vadeden tarzdalar. Hepimiz biliyoruz ne kadar yetenekli olduklarını. Gelişmelerini de sıklıkla takip ettiğimiz için umut vererek bu tarz seçimleri yapıyoruz. Performansları ve yetenekli gelecek için umut veriyor hepsinin. Ben kulüpte çalışırken de gençlere yönelik çalışmalarım vardı. Gelecek vadeden yetenekler olursa onları da yetiştirmeniz gerekiyor yavaş yavaş" değerlendirmesinde bulundu.

"Çok ufak bir avantaj elde ettik"

A Milli Takım'a dair hedefleriniz sorulması üzerinde de 50 yaşındaki teknik direktör, "Tek düşüncem pazar günkü maç. Çok ufak bir avantaj elde ettik. Rakibin ne kadar yüksek seviye bir takım olduğunu gördük" dedi.

Montella, oyundan sakatlanarak çıkmak zorunda kalan Kaan Ayhan'ın kontrollerinin yapılacağını, Barış Alper Yılmaz'ın ise ilk yarı darbe aldığını ve bu yüzden ikinci yarıda sahaya çıkmadığını aktardı.

"Eğer herkes benim gibi düşünseydi hocaya da ihtiyaç olmazdı"

Milli takımın forvetsiz oynadığına yönelik eleştirilerin hatırlatılması üzerine kırmızı-beyazlı takımın teknik direktörü, " Avrupa Şampiyonası'nda da çok fazla pozisyona giren bir takımdık. Böyle de devam ediyoruz. Eğer herkes benim gibi düşünseydi hocaya da ihtiyaç olmazdı. O yüzden kendi düşüncelerim doğrultusunda devam ediyorum" diye konuştu.

"Avrupa şampiyonası itibarıyla bu tarz seviyedeki rakiplerle maçlar yaptık"

Vincenzo Montella, Avrupa şampiyonasında da üst düzey takımlarla mücadele ettiklerini ve bu yüzden A Ligi seviyesine alışık olduklarını söyledi. Montella, "Daha kazanmamız gereken ikinci maç var. En iyi şekilde hazırlanacağız. Avrupa şampiyonası itibarıyla bu tarz seviyedeki rakiplerle maçlar yaptık. Gürcistan da A Ligi'nde. Muhtemelen gidersek karşılaşacağımız rakiplerden biri. Şunu söyleyebilirim, gelecekte ne olur bilmem ama akışkanlık haline gelmeye başladı bizim için. Bu tarz seviyelere de en hızlı şekilde alışacağız" açıklamasını yaptı.

"Dengeli bir takım olduğunu ve neler yapmamız gerektiğini biliyorduk"

Daha önce karşılaştığı rakiplerle bir kez daha mücadele edince çalışmalarını da ona göre yaptıklarına dikkat çeken İtalyan teknik direktör, "Hazırlığımız daha iyi tanıdığımız için daha etkili oluyor. Dengeli bir takım olduğunu ve neler yapmamız gerektiğini biliyorduk. İkinci maçta da video analizlerle düzeltmemiz gereken bölümler varsa onları düzelteceğiz. Buna yoğunlaşarak en iyi performansımızı ortaya koyacağız" dedi.

"Oyuna giren bütün futbolcular katkı sağlıyor"

Montella, İrfan Can Kahveci ve İsmail Yüksek'in oyuna girdikten sonra verdiği katkıdan dolayı mutluluk duyduğunu kaydetti. A Milli Takım Teknik Direktörü, "Bütün değişikliler için mutluyum. Oyuna giren bütün futbolcular katkı sağlıyor. İkisinin fiziksel, mental, kalite ve değer olarak bize katacaklarını az çok kestirebiliyorduk. O yüzden bu tarz şeyler mutluluk veriyor" ifadelerini kullandı.