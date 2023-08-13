Morutan, Pisa'ya geri dönüyor - Son Dakika
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Morutan, Pisa'ya geri dönüyor

Son Güncelleme: 13.08.2023 13:55

Geçen sezon Pisa'da kiralık olarak geçiren Morutan, Galatasaray tarafından zorunlu satın alma maddesiyle tekrar kiralanacak. Sarı-kırmızılılar, Rumen futbolcunun İtalyan ekibine dönmesine sıcak bakıyor. Morutan, geçen sezon Pisa formasıyla 36 maçta 6 gol ve 8 asistlik performans sergiledi.

Geçen sezonu Pisa'da kiralık olarak geçiren Morutan, İtalyan ekibine geri dönüyor. Galatasaray, Rumen futbolcuyu bu kez zorunlu satın alma maddesiyle kiralayacak.

PISA'YA İMZASI AN MESELESİ

Di Marzio'nun haberine göre; Pisa, Galatasaray'dan Olimpiu Morutan'ı yeniden kiralamak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Rumen futbolcunun İtalyan ekibine dönmesine sıcak bakıyor.

36 MAÇTA FORMA GİYDİ

Galatasaray'ın Morutan'ı bu kez kiralık gönderirken sözleşmesine satın alma opsiyonu da koyacağı belirtildi. 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Pisa formasını giydiği 36 maçta 6 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.

Galatasaray, Morutan'ı Pisa'ya geri yolluyor! Sözleşmesinde bu kez yeni bir madde olacak
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Olimpiu Morutan, Galatasaray, Spor, Son Dakika

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