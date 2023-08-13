Morutan, Pisa'ya geri dönüyor

Geçen sezonu Pisa'da kiralık olarak geçiren Morutan, İtalyan ekibine geri dönüyor. Galatasaray, Rumen futbolcuyu bu kez zorunlu satın alma maddesiyle kiralayacak.
Di Marzio'nun haberine göre; Pisa, Galatasaray'dan Olimpiu Morutan'ı yeniden kiralamak için harekete geçti. Sarı-kırmızılılar, Rumen futbolcunun İtalyan ekibine dönmesine sıcak bakıyor.
Galatasaray'ın Morutan'ı bu kez kiralık gönderirken sözleşmesine satın alma opsiyonu da koyacağı belirtildi. 24 yaşındaki futbolcu, geçen sezon Pisa formasını giydiği 36 maçta 6 gol ve 8 asistlik performans gösterdi.
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