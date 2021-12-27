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Mostafa Mohamed, 2025'e kadar Galatasaray'da - Son Dakika

Mostafa Mohamed, 2025'e kadar Galatasaray'da

27.12.2021 18:55
Mostafa Mohamed, 2025'e kadar Galatasaray'da

Galatasaray, Mısırlı oyuncu Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Galatasaray, Mısırlı oyuncu Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Buna göre sarı-kırmızılı ekip, Mohamed'e 3 yıl boyunca 3 milyon 100 bin dolar ödeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Şirketimiz ve Zamalek Sporting Club arasında 2020/2021 kış transfer döneminde yapılan transfer sözleşmesinde profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla'nın kesin transferi için Şirketimiz lehine düzenlenen satın alma opsiyonu, sözleşmede öngörülen bildirimin Zamalek Sporting Club'a yapılmasıyla kullanılmıştır. Bu doğrultuda, anılan sözleşme gereğince Şirketimiz tarafından Zamalek Sporting Club'a 1 Temmuz 2022 tarihinde 4.000.000 Dolar tutarında transfer ücreti ödenecektir.Bunun yanı sıra, profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla ile Şirketimiz arasında 2020/2021 kış transfer döneminde imzalanmış olan protokol uyarınca, Şirketimiz ve profesyonel futbolcu Mostafa Mohamed Ahmed Abdalla arasında 2022/2023 sezonu için 900.000 Dolar, 2023/2024 sezonu için 1.000.000 Dolar ve 2024/2025 sezonu için 1.200.000 Dolar tutarında sabit ücret karşılığında üç yıllık sözleşme imzalanmıştır. Taraflar arasında yürürlükte olan mevcut sözleşme ise, 2021/2022 sezonu sonuna kadar aynı şartlarda devam edecektir."

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Mostafa Mohamed, Galatasaray, Zamalek, dolar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Mostafa Mohamed, 2025'e kadar Galatasaray'da - Son Dakika Spor


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