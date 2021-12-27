Mostafa Mohamed, 2025'e kadar Galatasaray'da

Galatasaray, Mısırlı oyuncu Mostafa Mohamed'in 4 milyon dolarlık satın alma opsiyonunun kullanıldığını ve oyuncuyla 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Buna göre sarı-kırmızılı ekip, Mohamed'e 3 yıl boyunca 3 milyon 100 bin dolar ödeyecek.

Sarı-kırmızılı ekipten konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: