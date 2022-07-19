Mostafa Mohamed, Galatasaray kampından ayrıldı - Son Dakika
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Mostafa Mohamed, Galatasaray kampından ayrıldı

19.07.2022 16:24
Mostafa Mohamed, Galatasaray kampından ayrıldı

Galatasaray'ın Mısırlı forvet oyuncusu Mostafa Mohamed, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'a transfer sürecini tamamlamak için sarı-kırmızılı ekibin Avusturya'daki kampından ayrıldı.

Galatasaray'ın Mısırlı forvet oyuncusu Mostafa Mohamed, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'a transfer sürecini tamamlamak için sarı-kırmızılı ekibin Avusturya'daki kampından ayrıldı.Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray'da giden oyuncular da netlik kazanmaya başladı. Dün akşam Mbaye Diagne'nin sözleşmesini karşılıklı fesh eden sarı-kırmızılı ekipte bir diğer forvet oyuncusu Mostafa Mohamed, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Nantes'a kiralandı. Mısırlı golcü, transfer sürecini tamamlamak için sarı-kırmızılı ekibin Avusturya kampından ayrıldı. Takım arkadaşları ve teknik ekip ile vedalaşan Mohamed, sarı-kırmızılı ekibin konakladığı otelden ayrılırken açıklamalarda bulundu. Konuşma esnasında gözleri dolan ve duygusal bir konuşma gerçekleştiren Mısırlı oyuncu, yaptığı açıklamada, "Takımı, taraftarları ve teknik ekibi özleyeceğim. 1 yıllığına Nantes'a gidiyorum. Satın alma opsiyonları var. Kendim ve Galatasaray için en iyisini diliyorum. Umarım Galatasaray kupalar kazanmayı başarır" ifadelerini kullandı.

- Avusturya

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Kaynak: DHA

Mostafa Mohamed, Galatasaray, Avusturya, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mostafa Mohamed, Galatasaray kampından ayrıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mostafa Mohamed, Galatasaray kampından ayrıldı - Son Dakika
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