Mourinho Arda'ya pembe forma giydirdi! Futbol gurmeleri mest oldu

Real Madrid'in antrenmanında Jose Mourinho'nun Arda Güler'e verdiği özel görev dikkat çekti. Portekizli teknik adam, milli futbolcuyu diğer oyunculardan farklı olarak pembe formayla sahaya sürdü.

ARDA GÜLER İKİ TAKIMIN DA OYUNCUSU OLDU

Antrenman sırasında iki takımın ortak oyuncusu olarak görev yapan Arda Güler, top hangi takıma geçerse o ekibin hücumuna destek verdi. Milli futbolcudan savunmaya katılmak yerine oyunun kurulmasına ve pas organizasyonlarına odaklanması istendi.

TAKIMIN BEYNİ ROLÜNDE

Futbolda joker oyuncu olarak bilinen bu antrenman göreviyle Arda Güler, her iki takımın da oyun kurulumunda merkezde yer aldı. Mourinho'nun tercihi, genç yıldızın oyun görüşünden ve pas yeteneğinden yararlanmaya yönelik bir çalışma olarak öne çıktı.