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Moussa Konate, Demir Grup Sivasspor'da - Son Dakika

Moussa Konate, Demir Grup Sivasspor'da

12.02.2022 17:40
Moussa Konate, Demir Grup Sivasspor'da

Demir Grup Sivasspor, Fransız ekibi Dijon FCO'de forma giyen forvet oyuncusu Moussa Konate'yi 2021-2022 sezonunun sonuna kadar transfer etti.

Demir Grup Sivasspor, Fransız ekibi Dijon FCO'de forma giyen forvet oyuncusu Moussa Konate'yi 2021-2022 sezonunun sonuna kadar transfer etti.

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, forvet oyuncusu Moussa Konate'nin 2021-2022 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Fransız ekibi Dijon FCO ile anlaşmaya vardı. Bugün transfer sürecinin tamamlanmasının ardından lisansı çıkartılan Konate, kendisini Demir Grup Sivasspor'a bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.3 Nisan 1993'te Senegal'in M'Bour şehrinde dünyaya gelen Pape Moussa Konate, futbola ülkesinin Toure Kunda takımında başladı. Ardından sırasıyla; Maccabi Tel Aviv, Krasnodar, Genoa, Sion, Amiens, Dijon ve Esperance takımlarında forma giydi. Kariyerinde 316 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu 96 kez gol sevinci yaşadı ve 34 kez de asist yaptı. Senegal milli takımının formasını da 32 kez giyen Konate 12 kez rakip fileleri havalandırdı.


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Spor Toto Süper Lig, Sivasspor, Senegal, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

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