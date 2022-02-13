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Moussa Konate, resmen Sivasspor'da! - Son Dakika

Moussa Konate, resmen Sivasspor'da!

13.02.2022 00:57
Moussa Konate, resmen Sivasspor'da!

DG Sivasspor, Moussa Konate'yi resmen renklerine bağladı.

DG Sivasspor, Moussa Konate'yi resmen renklerine bağladı.

Sivasspor, forvet oyuncusu Moussa Konate'nin 2021-2022 sezonunun sonuna kadar geçici transferi konusunda Fransız ekibi Dijon FCO ile anlaşmaya vardı. Bugün transfer sürecinin tamamlanmasının ardından lisansı çıkartılan Konate, kendisini Sivasspor'a bağlayan resmi sözleşmeye imza attı.

3 Nisan 1993'te Senegal'in M'Bour şehrinde dünyaya gelen Pape Moussa Konate, futbola ülkesinin Toure Kunda takımında başladı. Ardından sırasıyla; Maccabi Tel Aviv, Krasnodar, Genoa, Sion, Amiens, Dijon ve Esperance takımlarında forma giydi. Kariyerinde 316 maça çıkan 28 yaşındaki futbolcu 96 kez gol sevinci yaşadı ve 34 kez de asist yaptı. Senegal Milli Takımı'nın formasını da 32 kez giyen Konate 12 kez rakip fileleri havalandırdı. - SİVAS

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Sivasspor, Senegal, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Moussa Konate, resmen Sivasspor'da! - Son Dakika Spor


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