Muğla\'da Renkli Bisiklet Yarışları

Muğla'da okul sporları kapsamında düzenlenen bisiklet yarışları, renkli görüntülere ve kıyasıya mücadelelere sahne oldu.

Erkekler ve kızlar kategorilerinde toplam 10 farklı klasmanda gerçekleştirilen yarışlara 87 sporcu katıldı. Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonuyla gerçekleştirilen etkinlikte yarış direktörlüğü görevini Emre Turan, yarış komiserliği görevini ise Furkan Şahin üstlendi. Yarışların güvenli ve sağlıklı bir şekilde tamamlanabilmesi için sahada yer alan motorize hakemler Gökhan Lafçı ve Abdulkerim Gündoğdu ile bisiklet hakemleri Azat Coşkun, Yasemin Miski ve İrem Solmaz, organizasyonun başarılı bir şekilde yürütülmesinde önemli rol oynadı.

Yarış boyunca sporcuların azmi, izleyicilerden büyük alkış aldı. Zorlu parkurlarda mücadele eden öğrenciler, hem bireysel hem takım klasmanlarında ter döktü.

Dereceye girenlere ödülleri takdim edildi

Yarışların ardından düzenlenen ödül töreninde, dereceye giren sporculara madalyaları, başarılı okullara ise kupaları Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri tarafından takdim edildi. - MUĞLA