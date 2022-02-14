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Muğla Kadınlar Satranç İl Birinciliği Turnuvası gerçekleştirildi - Son Dakika

Muğla Kadınlar Satranç İl Birinciliği Turnuvası gerçekleştirildi

14.02.2022 23:01
Muğla Kadınlar Satranç İl Birinciliği Turnuvası gerçekleştirildi

Muğla'da 'Satranç Kadınlar İl Birinciliği Turnuvası' gerçekleştirildi.

Muğla'da 'Satranç Kadınlar İl Birinciliği Turnuvası' gerçekleştirildi.

Muğla Kötekli Kredi Yurtlar Kurumu Erkek Öğrenci Yurdunda gerçekleşen turnuvada Başhakem Gizem Kıralan, Hakem Yardımcısı Mehmet Emin Kocakaplan görev yaparken, oyuncular da dereceye girmek için yoğun efor sarf etti. Turnuva sonunda Bodrum'dan Nino Kalaycı 1'inci, Akyaka'dan Sıla Eylül Türkoğlu 2'nci, Köyceğiz'den Azra Karanfil 3'üncü oldu. Kupa ve madalyalar Türkiye Satranç Federasyonu Muğla İl Temsilcisi Ahmet Murat Yenici, İl Temsilci Yardımcısı M. Emin Kocakaplan, KYK Şube Müdürü Bengül Yazar, GSİM Temsilcisi Ali Akkuş tarafından takdim edildi. Törenin ardından turnuva toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi. - MUĞLA

Muğla Kadınlar Satranç İl Birinciliği Turnuvası gerçekleştirildi

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Kredi Yurtlar Kurumu, Muğla, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Muğla Kadınlar Satranç İl Birinciliği Turnuvası gerçekleştirildi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Muğla Kadınlar Satranç İl Birinciliği Turnuvası gerçekleştirildi - Son Dakika
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