Muğla'da pehlivanlar sağanak altında güreşti - Son Dakika
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Muğla'da pehlivanlar sağanak altında güreşti

07.08.2022 19:06
Muğla'da pehlivanlar sağanak altında güreşti

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bu yıl 28'incisi yağmur altında gerçekleştirilen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Fatih Atlı oldu.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde bu yıl 28'incisi yağmur altında gerçekleştirilen Menteşe Beşpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan Fatih Atlı oldu.

Menteşe Mahallesi Yerküpe Yaylası'nda düzenlenen güreşlere, farklı kategorilerde 26'sı başpehlivan 274 güreşçi katıldı.

Pehlivanlar, karşılaşmalar sırasında etkili olan sağanak altında güreşti. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı etkinlikle vatandaşlar yağmurdan sandalye, şemsiye, naylon poşet ve kilimlerle korunmaya çalıştı.

Güreşlerde, Fatih Atlı ile Mehmet Yeşilyeşil arasındaki başpehlivanlık müsabakasını Atlı kazandı.

Güreş ağalığını 200 bin liraya iş insanı Sezer Tomay aldı.

Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, yağmura rağmen seyir zevki yüksek mücadelelerin yaşandığını söyledi.

Demir, ata sporu güreşe destek vermek ve yaşatmak için mücadele ettiklerini dile getirdi.

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Kaynak: AA

Fatih Atlı, Muğla, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Muğla'da pehlivanlar sağanak altında güreşti - Son Dakika

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