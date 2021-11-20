Muğla Süper Amatör 3.hafta başlıyor

Muğla Süper Amatör Lig'de 3.hafta maçları bugün başlıyor. Haftanın açılış maçında Seydikemer, Ortaca'yı konuk edecek.

Süper Amatör Lig B Grubu'nda mücadele eden Seydikemer Belediyespor haftanın açılış maçında saat 14.00'da Ortaca Belediysepor'u ağırlayacak. Ligde Pazar günü ise Marmaris, Dalaman'ı konuk ederken, Dalyan ise evinde Menteşe Yerküpe ile karşı karşıya gelecek. Her iki maç da saat 14.00'de başlayacak.

Grupta 4 puanlı Dalaman lider konumda bulunurken, aynı puana sahip Seydikemer 2'nci, Marmaris ise 3'üncü, Ortaca Belediyespor 3 puanla 4'üncü, Dalyan ise 1 puanla 5'inci sırada bulunuyor. Grubun son sırasında ise henüz puan alamayan Menteşe Yerküpespor yer alıyor.

Süper Amatör A Grubunda maçların tamamı Pazar günü oynanacak

Ula, Yeni Milas'ı, Milas Gençlik ise Karaova'yı konuk ederken, lider Düğerek ise kendi saahsında Beçin ile karşı karşıya gelecek.

Süper Amatör A Grubunda ilk sırada 6 puanla Düğerek Güneşspor yer alırken, onu aynı puana sahip Milas Gençlikspor takip ediyor. 4 puanla Milas Belediye Beçin 3'üncü, 1 puanla Ula 4'üncü sırada bulunuyor. Grupta henüz puanla tanışamayan ekiplerden Yeni Milas 5'inci, Karaova ise 6'ncı sırada yer alıyor. - MUĞLA