Muğlaspor, Mahsun Çapkan ile Anlaşma Sağladı

Nesine.com 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Muğlaspor, 2025-2026 sezonu öncesi kadrosunu güçlendirme çalışmalarına hızlı başladı. Yeşil-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezon Çorluspor 1947 formasıyla gösterdiği etkili performansla dikkat çeken 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mahsun Çapkan ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezon 34 resmi karşılaşmada görev alan Mahsun Çapkan, 10 gol ve 17 asistlik istatistiğiyle takımının hücum hattına önemli katkı sağladı. Üretken futbol anlayışıyla öne çıkan deneyimli oyuncu, Muğlaspor'un 2025-2026 sezonundaki ilk dış transferi olarak kayıtlara geçti.

Futbol kariyerine Fenerbahçe altyapısında başlayan Mahsun Çapkan, profesyonelliğe adım attıktan sonra sırasıyla Çaykur Rizespor, Eyüpspor, Serik Belediyespor, Iğdır FK, Çorum FK, Batman Petrolspor ve Muşspor formalarını giydi. TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Ziraat Türkiye Kupası dahil olmak üzere toplam 185 resmi maçta forma giyen Mahsun, bu karşılaşmalarda 21 gol kaydederek tecrübesini sahaya yansıttı.

Transferin resmiyet kazanmasının ardından kulüp tesislerinde bir imza töreni düzenlendi. Törene Muğlaspor Basın Sözcüsü Barış Yayman ile Sosyal Komite Üyesi Erhan Çetinkaya da katıldı.

İmza sonrası açıklamalarda bulunan Mahsun Çapkan, "Muğlaspor gibi köklü ve hedefleri olan bir kulübün parçası olmak benim için büyük bir onur. Bu formayı en iyi şekilde temsil etmek ve taraftarımızla birlikte başarılarla dolu bir sezon geçirmek için sabırsızlanıyorum," dedi. - MUĞLA