Muhammed Gümüşkaya şov yaptı! İstatistiklerde en üst sırada yer aldı - Son Dakika
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Muhammed Gümüşkaya şov yaptı! İstatistiklerde en üst sırada yer aldı

27.02.2022 17:07
Muhammed Gümüşkaya şov yaptı! İstatistiklerde en üst sırada yer aldı

Giresunspor, Göztepe'yi 3-1 yendi. 6 maç galibiyet alamayan Giresunspor'da Fenerbahçe'den kiralanan Muhammed Gümüşkaya performansıyla beğeni topladı. 1 gol, 1 asist yapan Muhammed, tüm istatistiklerde en iyisi oldu.

Spor Toto Süper Lig'de 27. hafta karşılaşmasında GZT Giresunspor, Göztepe'yi ağırladı. Çotanak Stadyumu'ndaki karşılaşmayı Giresunspor 3-1'lik skorla kazandı.

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MUHAMMED'DEN 1 GOL, 1 ASİST

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Umut Nayir, 51. dakikada Perez ve 69. dakikada Muhammed Gümüşkaya kaydetti. Umut'a asisti Muhammed yaptı. Göztepe'nin tek sayısı ise 75. dakikada Franco Di Santo'dan geldi.

GİRESUN ÜSTE ÇIKTI

Bu sonucun ardından Giresunspor, 6 maç aradan sonra galibiyet aldı ve 29 puanla 16. sırada yer aldı. Üst üste 4. mağlubiyetini alan Göztepe ise 27 puanla 17. sırada yer buldu.

Muhammed Gümüşkaya'nın performansı:

  • Asist: 1
  • Orta isabeti: %75
  • Kazanılan ikili mücadele: 10
  • Kazanılan hava topu: 3
  • Top kapma: 4
  • Kilit pas: 3
  • En çok ikili mücadeleye giren
  • En çok ikili mücadele kazanan
  • En çok top kapan
  • En yüksek orta isabeti
  • En çok kilit pas atan
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SON DAKİKA: Muhammed Gümüşkaya şov yaptı! İstatistiklerde en üst sırada yer aldı - Son Dakika
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