Munzur Üniversitesi 3. oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Munzur Üniversitesi 3. oldu

Munzur Üniversitesi 3. oldu

Munzur Üniversitesi kadın voleybol takımı, Fair Play ile 3.'lük kupasını kazandı.

18.12.2024 11:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Munzur Üniversitesi kadın voleybol takımı, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ünilig Voleybol Bölgesel Ligi müsabakalarında 3'üncü oldu. Takım, ayrıca Fair Play sergileyen takım olarak da seçildi.

Munzur Üniversitesi kadın ve erkek voleybol takımları teknik ekiple birlikte Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesinde düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ünilig Voleybol Bölge Ligi turnuvasına katıldı. Müsabakalar sonucunda kadın voleybol takımı 3'üncülük kupasını kazanırken turnuvanın Fair Play davranış sergileyen takımı olarak da seçildi.

Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kenan Peker, takımları ve teknik ekibi başarılarından ötürü tebrik etti. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

Munzur Üniversitesi, İbrahim Çeçen, Kenan Peker, Eğitim, Spor, Ağrı, Son Dakika

Son Dakika Spor Munzur Üniversitesi 3. oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:29 Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
20:09 ABD’li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye’ye küstah tehdit ABD'li senatörlerden Suriye üzerinden Türkiye'ye küstah tehdit
19:27 Suriye’deki Türkmen komutanlardan Bahçeli’ye ziyaret Suriye'deki Türkmen komutanlardan Bahçeli'ye ziyaret
19:08 BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı BM Uluslararası Göç Örgütü, ülkesine dönen Suriyeli sayısını açıkladı
19:02 Diyarbakır’da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki kız çocuğu aranıyor
09:07 Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi’nin son hali içler acısı Onu daha önce böyle görmediniz: Icardi'nin son hali içler acısı
09:00 3 aday var: Arda Güler’in yeni hocası sürpriz isim olabilir 3 aday var: Arda Güler'in yeni hocası sürpriz isim olabilir
08:51 Melisa Ilıcalı’dan Şeyma Subaşı’na tatil isyanı Melisa Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na tatil isyanı
08:21 Esenyurt’ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı Esenyurt'ta bir kadın, apartman kapısı önüne tuvaletini yaptı
08:07 Esad’ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti Esad'ın devrilmesi sonrası İran, 30 milyar dolarlık alacağını talep etti
07:44 Pentagon Sözcüsü Ryder’ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu Pentagon Sözcüsü Ryder'ı köşeye sıkıştıran Türkiye sorusu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2024 21:53:43. #1.13#
SON DAKİKA: Munzur Üniversitesi 3. oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.