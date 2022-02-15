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Murat Sancak: "Tetikçi hakemleri federasyon temizleyecek" - Son Dakika

Murat Sancak: "Tetikçi hakemleri federasyon temizleyecek"

15.02.2022 22:33
Murat Sancak: "Tetikçi hakemleri federasyon temizleyecek"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Bazı kendini bilmez yanlı hakemleri, tetikçi hakemleri eminim ki federasyon temizleyecek" dedi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, "Bazı kendini bilmez yanlı hakemleri, tetikçi hakemleri eminim ki federasyon temizleyecek" dedi.

Adana Demirspor taraftarları, Beşiktaş maçının ardından yaptığı açıklamalar sebebiyle PFDK'ya sevk edilen Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'a destek olmak için Sancak'ın kaldığı otelin önünde toplandı. Başkan Sancak, otelin önünde toplanan mavi-lacivertli taraftarlarla bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. Başkan Sancak, dün haklı bir tepki gösterdiğini ifade ederek, "Hakkımızı aradık, evet yanlış yaptılar. Hakem yanlış yaptı, VAR hakemi yanlış yaptı. AVAR hakemi yanlış yaptı. Tepkimizi gösterdik, hakkımızı da her platformda savunacağız ona emin olabilirsiniz. Hiç kimseye de hakkımızı yedirmeyeceğiz" şeklinde konuştu.

"Tetikçi hakemleri federasyon temizleyecek"

Sancak, bundan sonraki süreçte daha adaletli yönetimler sergileneceğini dile getirerek, "Federasyona yine destek vereceğim. Yine merkez hakem komitesine destek vereceğim. Ama bu bazı kendini bilmez yanlı hakemleri, tetikçi hakemleri eminim ki federasyon temizleyecek. Temizlemesi içinde elimizden geleni de yapacağız. Bunların temizlenmesi için benim susmayacağıma emin olabilirsiniz. Ama artık sosyal medyada değil giderek hakkımızı arayarak konuşarak hakkımızı dile getireceğiz. Onun için sizlerden ricam Adana Demirspor taraftarına nasıl yakışıyorsa öyle harekat edelim. Ne kimseyi incitelim ne kimseyi kıralım ne de sövelim. Beşiktaş bizim kardeş kulübümüzdür. Bir anlık olayda sinirlendiğimiz zaman ağzımızdan bir şeyler çıkıyor. Benim ağzımdan da onların da ağzından çıkıyor" diye konuştu.

Başkan Sancak, tüm kulüplerle iyi ilişkilerinin devam edeceğini vurgulayarak, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Beşiktaş maçı bitti gitti, kardeşliğimiz devam eder. Diğer takımlarla da iyi olacağız. Herkesin gönlünde taht kuracağız inşallah. Ama bu sizlerle olur sizin misafirperverliğiniz sizin davranışlarınızla olacak. Bu konuda inşallah başkanınızı zor durumda bırakmasını destek olursunuz, sizlerden tek ricam bu. Türk futbolunun kazanması için herkes elinden geleni yapsın." - ADANA

Murat Sancak: Tetikçi hakemleri federasyon temizleyecek
Murat Sancak: Tetikçi hakemleri federasyon temizleyecek
Murat Sancak: Tetikçi hakemleri federasyon temizleyecek
Murat Sancak: Tetikçi hakemleri federasyon temizleyecek
Murat Sancak: Tetikçi hakemleri federasyon temizleyecek

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Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Adana Demirspor, Murat Sancak, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Murat Sancak: 'Tetikçi hakemleri federasyon temizleyecek' - Son Dakika Spor


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