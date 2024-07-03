Spor

Muş'ta milli coşku

MUŞ - A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası son 16 turunda Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükselmesi Muş'ta coşku ile karşılandı.

A Milli Futbol Takımı, EURO 2024'te Avusturya'yı 2-1 yendi ve adını çeyrek finale yazdırdı. Milliler, çeyrek finalde Hollanda ile eşleşti. Ay-yıldızlı takımın galibiyeti Muş'ta büyük bir coşkuyla kutlandı.

90 dakika boyunca heyecanla mücadeleyi takip eden Muşlular maçın son düdüğü ile birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Muşlular araçlarıyla konvoy oluşturup kornalar eşliğinde çeyrek finali büyük bir coşku ile kutladı.