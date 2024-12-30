Muş\'ta Muay Thai Kursuna Yoğun İlgi

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Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Muay Thai kursu, yoğun ilgi görüyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde açılan Muay Thai kursu, uzman antrenörler eşliğinde yoğun katılımla devam ediyor. Spora ilgi duyan gençlerin katıldığı antrenmanlarda, sporculara temel teknikler ve disiplinler öğretildi. Alanında uzman antrenörlerin rehberliğinde gerçekleşen antrenmanlar, hem sporcuların fiziksel gelişimine hem de özgüvenlerinin artmasına katkı sağlıyor. Kurs, sporcuların turnuvalara hazırlanması için de önemli bir altyapı sunuyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, kursa olan ilgiden memnun olduklarını ifade ederek, sporun yaygınlaştırılması adına bu tür faaliyetlerin devam edeceğini belirtti.

Muay Thai kursuna katılmak isteyenlerin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden detaylı bilgi alabileceği belirtildi. - MUŞ