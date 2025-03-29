Mustafa Akbaş\'a 100. Maç Kutlaması

Erzurumspor FK'da 100. maçına çıkan Mustafa Akbaş'a Kulüp Başkanı Ahmet Dal, günün anısına isminin yazılı olduğu forma ve çiçek takdim etti.

Erzurumspor FK - Manisaspor FK maçı öncesi Kaptan Mustafa Akbaş unutulmadı. Kulüp tarafından yapılan paylaşımda "Şanlı formamız altında yüzüncü maçını tamamlayan takım kaptanlarımızdan Mustafa Akbaş'ı tebrik ediyor; büyük Erzurumspor camiamızın çatısı altında uzun yıllar birlikte olabilmeyi temenni ediyoruz. İyi ki bizimlesin Mustafa Akbaş. Emeklerin, fedakarlıkların için teşekkür ediyoruz Kaptan" denildi. - ERZURUM