Mustafa Dalcı: Kazanmalıydık - Son Dakika
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Spor

Mustafa Dalcı: Kazanmalıydık

MKE Ankaragücü, Esenler Erokspor'a 3-1 yenildi. Dalcı, kazanılması gereken maçı kaybettiklerini söyledi.

31.03.2025 20:56
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- Mustafa Dalcı: "Kazanmamız gereken maçı maalesef kaybettik"

İSTANBUL - Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Esenler Erokspor'a 3-1 yenilen MKE Ankaragücü'nde Teknik Direktör Mustafa Dalcı, kazanmaları gereken maçı kaybettiklerini söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda karşılaştığı Esenler Erokspor'a 3-1'lik skorla yenildi. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Mustafa Dalcı, "Kazanmamız gereken bir maçtı. Maalesef kaybettik. Özellikle ilk yarı skor olarak en az üç ya da dört net şekilde pozisyonumuz vardı ve iyi bir oyun vardı. Kazanmaya yakın çok ciddi bir oyun vardı. Maalesef ilk yarı yakaladığımız pozisyonları değerlendiremedik. Bireysel olarak savunmada da ciddi hatalar yaptık ve hiç bize yakışmayan hatalarla goller yedik. Kazanmamız gereken bu maçı maalesef kaybettik" diye konuştu.

Kaynak: İHA

MKE Ankaragücü, Mustafa Dalcı, Trendyol, Esenler, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mustafa Dalcı: Kazanmalıydık - Son Dakika

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