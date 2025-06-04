Mustafa Gür, Elazığ ASKF Başkanlığını Kazandı

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu 17. Olağan Genel Kurulu mevcut başkan Mustafa Gür, 269 oyla güven tazeledi ve üst üste 3. kez başkanlığa seçildi.

Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonunun Olağan Genel Kuruluna Ahmet Tevfik Ozan Kongre Merkezi ev sahipliği yaptı. Katılımın bir hayli yüksek olduğu genel kurulda 340 delege hazirun cetvelini imzaladı. Geniş güvenlik önlemleri altında salona giren delegeler kimlik kontrolü ve yaka kartıyla salonda yer aldı. Kapalı zarf sistemiyle kullanılan oyların ardından sayma işlemi başladı. Mevcut başkan Mustafa Gür 340 oyun 269'unu alırken, Özcan Bal 74 oy aldı. 1 oy ise geçersiz sayıldı.

Güven tazeleyerek yeniden Elazığ ASKF Başkanlığına seçilen Mustafa Gür'ün yönetim kurulunda İbrahim Yalınız, Necmi Pamuk, Bahaddin Erbasan, Ferhat Ataş, Cemil Döndü, Feti Ahmet Deniz, Fırat Meydan, Ahmet Özden Özen, Osman Akarsu, Oktay Arık, Aytaç Özcan, Yusuf Kürşat Kulualp, Abdulhaya Alan, Zehra Özkal, Recep Aydın, Mehmet Zeki Sönmez, Cafer Taribakan ve Hayrullah Gürgöze yer aldı. - ELAZIĞ