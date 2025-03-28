Mustafa Gürsel: 7 Maça Hazırlanacağız - Son Dakika
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Spor

Mustafa Gürsel: 7 Maça Hazırlanacağız

Bandırmaspor Teknik Direktörü Gürsel, 7 maça en iyi şekilde hazırlanacaklarını belirtti.

28.03.2025 19:22
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- Mustafa Gürsel: "Önümüzdeki 7 maça en iyi şekilde hazırlanıp hedefimize ulaşacağız"

ÇORUM - Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, berabere kaldıkları Boluspor maçının ardından, "Bu maç artık geride kaldı. Önümüzde 7 maç var. Hepsine en iyi şekilde hazırlanıp istediğimiz sonuçları alıp hedefimize ulaşacağız" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında Bandırmaspor, Çorum'da konuk olduğu Boluspor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulunan Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, maç yerinin Çorum olarak seçilmesinin kendilerini olumsuz etkilediğini söyledi.

Ligde kalan 7 maça en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifade eden Gürsel, "Bayram öncesi 10 saatte geldik, 10 saatte geri döneceğiz. Türkiye'de herhalde başka saha kalmadı maçı oynatacak. Çorum deplasmanına geldik, Çorum için her zaman geliriz, ayrı bir konu. Ama başka bir maç için buraya gelmek bize çok tuhaf ve saçma geldi. O kadar stat ve il varken, 'Bandırmaspor'a nasıl zorluk çıkartırız?' diye bir yer tayin edilmiş. Bugün üzerimizde sanki yolun verdiği yorgunluk var gibiydi. Bir türlü maç enerjimizi bulamadık. Pozisyon da vermedik. İlk yarının sonunda kilitlenen bir maç oldu. İlk yarının sonunda yandan getirdiğimiz topla golü bulabilirdik. Onun dışında pozisyona da giremedik. Maçın hakkı beraberlikti. Boluspor'a da bundan sonraki maçlarda başarılar diliyorum. Biz de önümüzdeki hafta kendi sahamızda oynayacağımız Kocaeli maçına kendi hedeflerimize gitme adına en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu maç artık geride kaldı. Önümüzde 7 maç var. Hepsine en iyi şekilde hazırlanıp istediğimiz sonuçları alıp hedefimize ulaşacağız" dedi.

Kaynak: İHA

Mustafa Gürsel, Boluspor, Futbol, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Mustafa Gürsel: 7 Maça Hazırlanacağız - Son Dakika

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