Nadal kortlara Madrid Açık ile dönecek - Son Dakika
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Nadal kortlara Madrid Açık ile dönecek

26.04.2022 19:21
Nadal kortlara Madrid Açık ile dönecek

Kariyerinde 21 grand slam şampiyonluğu bulunan tek erkekler dünya 4 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığının sona erdiğini ve Madrid Açık'a katılacağını söyledi.

Kariyerinde 21 grand slam şampiyonluğu bulunan tek erkekler dünya 4 numarası İspanyol tenisçi Rafael Nadal, sakatlığının sona erdiğini ve Madrid Açık'a katılacağını söyledi.

Kariyerinin en iyi başlangıcına imza attığı sezonda 20 maçlık galibiyet serisi, katıldığı Indian Wells Masters Tenis Turnuvası'nın finalinde aldığı yenilgiyle sona eren ve maç sırasında yaşadığı sakatlık nedeniyle bir ayı aşkın bir süredir turnuvalara katılamayan İspanyol Nadal, sağlık durumuna ilişkin bilgi verdi.

Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki tenisçi, kaburgasındaki sakatlığın yeni geçtiğini belirterek, "Bu nedenle Madrid Açık'a fazla hazırlanamadım. Zorluklar yaşamama rağmen, evimdeki turnuvada gerçekten oynamak istiyorum. Çünkü hayatta böyle şanslar, çok fazla gelmez. Elimden geleni yapacağım. Madrid'de görüşmek üzere." ifadelerini kullandı.

Sezonun ilk grand slam'i Avustralya Açık'ın yanı sıra Melbourne Summer Set ve Meksika Açık'tan kupayla dönen Nadal'ın katılacağı Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) 1000 toprak kort turnuvası Madrid Açık, 1-8 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek.

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Rafael Nadal, Madrid, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Nadal kortlara Madrid Açık ile dönecek - Son Dakika


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