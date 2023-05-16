Fransa Ligue 1'in 35. haftasında Nantes'ın Toulouse ile oynayacağı mücadele öncesi Mostafa Mohamed krizi çıktı.
Galatasaray'dan kiralık olarak Nantes'a giden Mostafa Mohamed, LGBT temalı formayı giymek istemediği için Toulouse'da kadro dışı bırakıldı. Fransa'da gündeme oturan futbolcu için Nantes'ın kararı belli oldu.
Nantes, Mostafa Mohamed'e para cezası verecek. Öte yandan Fransız basınında çıkan haberlere göre Fransız ekibi, Mısırlı golcünün bonservisini almayacak.
Son Dakika › Spor › Nantes'de kiralık oynayan Mısırlı Mohamed, kulübünün LGBT'ye verdiği destek yüzünden Galatasaray'a dönmek istiyor - Son Dakika