Nantes'de kiralık oynayan Mısırlı Mohamed, kulübünün LGBT'ye verdiği destek yüzünden Galatasaray'a dönmek istiyor

Fransa Ligue 1'in 35. haftasında Nantes'ın Toulouse ile oynayacağı mücadele öncesi Mostafa Mohamed krizi çıktı.

LGBT TEMALI FORMAYI GİYMEYİ REDDETTİ

Galatasaray'dan kiralık olarak Nantes'a giden Mostafa Mohamed, LGBT temalı formayı giymek istemediği için Toulouse'da kadro dışı bırakıldı. Fransa'da gündeme oturan futbolcu için Nantes'ın kararı belli oldu.

GALATASARAY'A DÖNÜYOR

Nantes, Mostafa Mohamed'e para cezası verecek. Öte yandan Fransız basınında çıkan haberlere göre Fransız ekibi, Mısırlı golcünün bonservisini almayacak.