Galatasaray'dan Nantes'e kiralanan Mostafa Mohamed performansıyla beğeni topladı - Son Dakika
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Galatasaray'dan Nantes'e kiralanan Mostafa Mohamed performansıyla beğeni topladı

31.08.2022 22:22

Nantes'ın Galatasaray'dan kiralık olarak renklerine bağladığı Mostafa Mohamed, takımının Strasbourg ile oynadığı maçın 85. dakikasında attığı golle takımına 1 puanı getirdi. Mısırlı futbolcu bu sezon oynadığı son 3 mücadelede 2 gol-2 asistlik performans sergiledi.

Mostafa Mohamed'in formasını giydiği Nantes, Fransa Ligue 1'in 5. haftasında Strasbourg ile karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ererken, Mostafa Mohamed performansıyla yine parladı.

TAKIMINA 1 PUANI GETİRDİ

Karşılaşmanın 28. dakikasında Strasbourg, Habib Diallo'nun golüyle öne geçti. Nantes'ta ise 85. dakikada sahneye Galatasaray'dan kiralanan Mostafa Mohamed çıktı. Mısırlı yıldız attığı gol ile takımına 1 puanı getiren isim oldu.

MOHAMED'DEN ÇILGIN PERFORMANS

Fransa Ligue 1'de adeta fırtınalar estiren Mostafa Mohamed, Fransa Ligue 1'de forma giydiği son 3 maçta 2 gol-2 asistlik performans gösterdi.

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Mostafa Mohamed, Galatasaray, Nantes, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'dan Nantes'e kiralanan Mostafa Mohamed performansıyla beğeni topladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Galatasaray'dan Nantes'e kiralanan Mostafa Mohamed performansıyla beğeni topladı - Son Dakika
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