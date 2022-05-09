Naomi Osaka, sakatlığı nedeniyle Roma Açık'tan çekildi - Son Dakika
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Naomi Osaka, sakatlığı nedeniyle Roma Açık'tan çekildi

09.05.2022 17:11
Naomi Osaka, sakatlığı nedeniyle Roma Açık'tan çekildi

Japon tenisçi Naomi Osaka, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Roma Açık Masters Turnuvası'nda mücadele edemeyecek.

Japon tenisçi Naomi Osaka, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle Roma Açık Masters Turnuvası'nda mücadele edemeyecek.

Sağlık durumuna ilişkin yazılı açıklamalarda bulunan eski dünya 1 numarası Osaka, "Roma Açık'tan ne yazık ki çekilmek zorundayım. Geçen hafta Madrid'deki turnuvada yaşadığım sakatlık henüz iyileşmedi. Aşil tendonu bölgesinden yaşadığım bu sakatlığın tedavisini dikkate almam gerekiyor. Belki bu sayede Fransa Açık'a kadar iyileşebilirim." ifadelerini kullandı.

Geçen hafta katıldığı Madrid Açık'ın son 32 turunda İspanyol Sara Sorribes Tormo'ya yenilerek turnuvaya veda eden Osaka, bugün başlayan ve 15 Mayıs'a kadar devam edecek turnuvada yine aynı sporcuyla ilk turda karşılaşacaktı. Sezonunun ikinci grand slam turnuvası Fransa Açık ise 16 Mayıs-5 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek.

Avustralya Açık'ı 2019 ve 2021, ABD Açık'ı ise 2018 ve 2020 yıllarında kazanan Osaka, geçen yıl katıldığı Fransa Açık tenis turnuvasını yarıda bırakarak depresyonda olduğu gerekçesiyle turnuvadan çekilmişti. 2018'den beri uzun depresyon nöbetleri geçirdiğini söyleyen Osaka, Fransa Açık sonrası bu sezona kadar nadiren kortlara çıkmıştı.

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Naomi Osaka, Madrid, Fransa, Roma, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Naomi Osaka, sakatlığı nedeniyle Roma Açık'tan çekildi - Son Dakika


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