Maradona'nın mirasçıları İtalya'da tarih yazdı! Napoli, 33 yıl sonra şampiyon oldu - Son Dakika
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Maradona'nın mirasçıları İtalya'da tarih yazdı! Napoli, 33 yıl sonra şampiyon oldu

04.05.2023 23:59

Son şampiyonluğunu 1989-90 sezonunda Diego Armando Maradona liderliğinde kazanan Napoli, 33 yıl sonra İtalya Serie A'da şampiyon oldu. Udinese ile 1-1 eşitlikte biten maçın ardından Napoli, ligin bitimine 5 maç kala şampiyonluğunu ilan etti.

Napoli, İtalya Serie A'da bitime 5 maç kala şampiyon oldu. Udinese ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Napoli, Victor Osimhen'in golüyle şampiyonluğunu ilan etti.

Ve hasret bitti! Napoli, İtalya Ligi'nde 29 yıl sonra şampiyon oldu

TAM 29 YIL SONRA

Bu sezon İtalya Serie A'yı kasıp kavuran Napoli; Juventus, Milan, Inter, Roma gibi devlere kök söktürerek şampiyon oldu. Luciano Spaletti'nin öğrencileri, 33 yıl sonra şehre şampiyonluğu getirdi.

Ve hasret bitti! Napoli, İtalya Ligi'nde 29 yıl sonra şampiyon oldu

EN SON MARADONA İLE KAZANDILAR

Napoli, ligdeki son şampiyonluğunu 1989-90 sezonunda futbol tarihinin en büyük efsanelerinden Diego Armando Maradona'nın önderliğinde yaşamıştı.

Ve hasret bitti! Napoli, İtalya Ligi'nde 29 yıl sonra şampiyon oldu

ŞEHİR ALEV ALDI

Takımlarının Udinese ile deplasmanda oynadığı maçı Diego Armando Maradona Stadı'ndaki dev ekrandan izleyen taraftarlar, Osimhen'in beraberliği getiren golünden sonra coştu. Şampiyonluğun gelmesiyle Napoli şehri alev aldı.

Maradona'nın evlatları tarih yazdı! Napoli, 33 yıl sonra İtalya Ligi'nde şampiyon oldu

TARAFTARLAR KENDİNDEN GEÇTİ

33 yıllık şampiyonluk hasreti dinen taraftarlar, zaferi büyük bir coşkuyla kutladı. Uzun yıllardır şampiyonluk bekleyen taraftarlardan gözyaşlarını tutamayanlar da oldu.

Maradona'nın evlatları tarih yazdı! Napoli, 33 yıl sonra İtalya Ligi'nde şampiyon oldu
Maradona'nın evlatları tarih yazdı! Napoli, 33 yıl sonra İtalya Ligi'nde şampiyon oldu
Maradona'nın evlatları tarih yazdı! Napoli, 33 yıl sonra İtalya Ligi'nde şampiyon oldu
Maradona'nın evlatları tarih yazdı! Napoli, 33 yıl sonra İtalya Ligi'nde şampiyon oldu
Maradona'nın evlatları tarih yazdı! Napoli, 33 yıl sonra İtalya Ligi'nde şampiyon oldu
Maradona'nın evlatları tarih yazdı! Napoli, 33 yıl sonra İtalya Ligi'nde şampiyon oldu
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İtalya Serie A, Napoli, Spor, Son Dakika

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