Maradona'nın mirasçıları İtalya'da tarih yazdı! Napoli, 33 yıl sonra şampiyon oldu

Napoli, İtalya Serie A'da bitime 5 maç kala şampiyon oldu. Udinese ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Napoli, Victor Osimhen'in golüyle şampiyonluğunu ilan etti.
Bu sezon İtalya Serie A'yı kasıp kavuran Napoli; Juventus, Milan, Inter, Roma gibi devlere kök söktürerek şampiyon oldu. Luciano Spaletti'nin öğrencileri, 33 yıl sonra şehre şampiyonluğu getirdi.
Napoli, ligdeki son şampiyonluğunu 1989-90 sezonunda futbol tarihinin en büyük efsanelerinden Diego Armando Maradona'nın önderliğinde yaşamıştı.
Takımlarının Udinese ile deplasmanda oynadığı maçı Diego Armando Maradona Stadı'ndaki dev ekrandan izleyen taraftarlar, Osimhen'in beraberliği getiren golünden sonra coştu. Şampiyonluğun gelmesiyle Napoli şehri alev aldı.
33 yıllık şampiyonluk hasreti dinen taraftarlar, zaferi büyük bir coşkuyla kutladı. Uzun yıllardır şampiyonluk bekleyen taraftarlardan gözyaşlarını tutamayanlar da oldu.
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