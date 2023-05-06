İtalya Serie A'da 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Napoli'de taraftarlar büyük coşku yaşadı. Sahaya dalan bazı taraftarların çimleri sökmesi dikkat çekerken, gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.
Napoli'nin şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından saha dalan taraftarlardan bazıları stat çimlerini sökmüştü. Taraftarların bunu kendilerine bir anı kalması için yaptığı düşünülürken, çimlerin internette açık artırmaya satıldığı ortaya çıktı.
Napoli taraftarları, bir internet sitesinde çimler için 100 eurodan başlayan bir açık artırma başlattı. Online müzayedede fiyatın 700 euroya kadar yükseldiği görüldü.
Son Dakika › Spor › Napoli taraftarları şampiyonluktan hatıra olsun diye saha zemininin çimlerini evlerine götürdü ama bazıları işi maddiyata döküp açık artırmaya çıkardı - Son Dakika