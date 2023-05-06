Napoli taraftarları şampiyonluktan hatıra olsun diye saha zemininin çimlerini evlerine götürdü ama bazıları işi maddiyata döküp açık artırmaya çıkardı - Son Dakika
Üye Girişi

Napoli taraftarları şampiyonluktan hatıra olsun diye saha zemininin çimlerini evlerine götürdü ama bazıları işi maddiyata döküp açık artırmaya çıkardı

06.05.2023 14:44

Napoli, 33 yıl sonra İtalya Serie A'da şampiyonluğunu ilan etti. Bazı Napoli taraftarları tarihi şampiyonluk sonrası stat çimini söktü ve internette açık artırmaya koydu. 100 eurodan başlatılan online müzayedede fiyat 700 euroya kadar yükseldi.

İtalya Serie A'da 33 yıl sonra şampiyonluğa ulaşan Napoli'de taraftarlar büyük coşku yaşadı. Sahaya dalan bazı taraftarların çimleri sökmesi dikkat çekerken, gerçek çok geçmeden ortaya çıktı.

ÇİMLERİ AÇIK ARTIRMAYLA SATIŞA ÇIKARDILAR

Napoli'nin şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından saha dalan taraftarlardan bazıları stat çimlerini sökmüştü. Taraftarların bunu kendilerine bir anı kalması için yaptığı düşünülürken, çimlerin internette açık artırmaya satıldığı ortaya çıktı.

TEKLİF 700 EUROYA KADAR ÇIKTI

Napoli taraftarları, bir internet sitesinde çimler için 100 eurodan başlayan bir açık artırma başlattı. Online müzayedede fiyatın 700 euroya kadar yükseldiği görüldü.

YORUMLAR
500
Tarihi şampiyonluk sonrası Napoli taraftarı, geceyi gündüze çevirdi! 1 kişi canından oldu Tarihi şampiyonluk sonrası Napoli taraftarı, geceyi gündüze çevirdi! 1 kişi canından oldu

İtalya Serie A, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Napoli taraftarları şampiyonluktan hatıra olsun diye saha zemininin çimlerini evlerine götürdü ama bazıları işi maddiyata döküp açık artırmaya çıkardı - Son Dakika


Son Dakika
15:28 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Küçük esnafımızın prim gün sayısını 7 bin 200'e indiriyoruz
15:23 Canlı yayında sinirine yenik düşen Agüero'nun başı belada! Soruşturma başlatıldı
15:10 Kayseri mitingindeki kalabalık Erdoğan'ı mest etti! Alandakilerin sayısını verip Kılıçdaroğlu'na gönderme yaptı
15:06 Fenerbahçe Basketbol takımının maskotu Yellow, Olympiakos'un serbest atış attığı sırada yaptıklarıyla sayıyı atmasına engel oldu
14:58 Yerli otomobil TOGG polis arabası olarak ilk kez görüntülendi
14:43 Fenerbahçe'nin maskotu Yellow, Olympiakos'un atış kullandığı sırada yaptığıyla maçın önüne geçti
14:41 Türk büyükelçinin aracına ateşli saldırı düzenlendi!
14:40 İngiltere Kralı III. Charles, gerçekleşen büyük bir törenle tacını taktı
14:36 Napoli taraftarları şampiyonluktan hatıra olsun diye saha zemininin çimlerini evlerine götürdü ama bazıları işi maddiyata döküp açık artırmaya çıkardı
14:35 Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Meghan Markle, Kral Charles'ın taç giyme törenine katılmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2023 15:43:09. #1.11#
SON DAKİKA: Napoli taraftarları şampiyonluktan hatıra olsun diye saha zemininin çimlerini evlerine götürdü ama bazıları işi maddiyata döküp açık artırmaya çıkardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement