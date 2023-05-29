Napoli'ye 33 yıl sonra şampiyonluğu getiren Spalletti'den akıllara durgunluk veren ayrılık kararı - Son Dakika
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Napoli'ye 33 yıl sonra şampiyonluğu getiren Spalletti'den akıllara durgunluk veren ayrılık kararı

29.05.2023 10:53

Napoli'de başkan Aurelio De Laurentiis, takımı 33 sene sonra şampiyonluğa ulaştıran teknik direktör Luciano Spalletti'nin ayrılık kararı aldığını duyurdu. Laurentiis yaptığı açıklamada, "1 yıl daha sözleşmesi var ancak bu yıl için izin almak istediğini belirtti. Ona hayır diyemedim. Kararına saygı duyuyorum." ifadelerini kullandı. İtalyan hocanın bu kararını taraftarlar ve futbol kamuoyu şaşkınlıkla karşıladı.

İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Napoli'de teknik direktör Luciano Spalletti, şaşırtıcı bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

AYRILIK KARARI ALDI

Napoli'ye 33 yıl sonra şampiyonluğu getiren teknik direktör Luciano Spalletti, takımdan ayrılma kararı aldı. İtalyan ekibinin başkanı Aurelio De Laurentiis, İtalyan basınına konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KARARINA SAYGI DUYUYORUM"

Laurentiis yaptığı açıklamada, "O özgür bir adam. Beni görmeye geldi ve bana her şeyini verdiğini söyledi. 1 yıl daha sözleşmesi var ancak bu yıl için izin almak istediğini belirtti. Ona hayır diyemedim. Kararına saygı duyuyorum. Bana çok şey kattı, ona çok teşekkür ediyorum." dedi.

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SON DAKİKA: Napoli'ye 33 yıl sonra şampiyonluğu getiren Spalletti'den akıllara durgunluk veren ayrılık kararı - Son Dakika
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