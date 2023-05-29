Napoli'ye 33 yıl sonra şampiyonluğu getiren Spalletti'den akıllara durgunluk veren ayrılık kararı

İtalya Serie A'da şampiyonluğa ulaşan Napoli'de teknik direktör Luciano Spalletti, şaşırtıcı bir hamle yapmaya hazırlanıyor.

AYRILIK KARARI ALDI

Napoli'ye 33 yıl sonra şampiyonluğu getiren teknik direktör Luciano Spalletti, takımdan ayrılma kararı aldı. İtalyan ekibinin başkanı Aurelio De Laurentiis, İtalyan basınına konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KARARINA SAYGI DUYUYORUM"

Laurentiis yaptığı açıklamada, "O özgür bir adam. Beni görmeye geldi ve bana her şeyini verdiğini söyledi. 1 yıl daha sözleşmesi var ancak bu yıl için izin almak istediğini belirtti. Ona hayır diyemedim. Kararına saygı duyuyorum. Bana çok şey kattı, ona çok teşekkür ediyorum." dedi.