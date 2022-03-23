Nazilli Belediyespor'da görev dağılımı yapıldı - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor'da görev dağılımı yapıldı

23.03.2022 11:35
Nazilli Belediyespor'da görev dağılımı yapıldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımı Nazilli Belediyespor'da Ünal Önal başkanlığındaki yeni yönetim görev dağılımını yaptı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımı Nazilli Belediye spor'da Ünal Önal başkanlığındaki yeni yönetim görev dağılımını yaptı. Siyah-beyazlılarda Mustafa Tınas başkan vekili, Erkan Abbasoğlu başkan yardımcısı, Durmuş Kural muhasip üye, Erol Karakuş idari işlerden, Rıdvan Çetiner hukuk, Erkan Erkoç sportif, Recep Sakarya finans işlerinden, Mehmet Koşar profesyonel takım, Veli Uygar Karadayı dış ilişkiler ve TFF'den, Abdullah Aktolun sponsorluk ve halkla ilişkiler, Oktay Asuman altyapı, spor okulu ve amatör şubeler, Ali Gölgesiz ise stadyum, tesisler ve taraftardan sorumlu asbaşkan olarak görev aldı.

Basın sorumlusu olarak Ümit Özmen, futbol şube sorumluları Baskın Aksoy, Mehmet Eren, Ergün Sert, basketbol sorumluları Öğünç Tokgöz, Özen Akgün, voleybol şube sorumluları Hakan Şengel, Gürkan Yenipazarlı, amatör şubeler sorumluları Naim Atmaca, Ali Özgedik, futbol altyapı sorumluları Kadir Kabak, Faruk Kutlu, Baskın Aksoy, sağlık işleri sorumlusu Ercan Sarıot, taraftar sorumluları Murat Şen, Caner İnceoğlu, reklam ve medya sorumlusu Gökhan Çamurcu, profesyonel tesis sorumlusu Erkan Primoğlu, altyapı tesis sorumlusu Önder Özkulak, dış tesisler sorumlusu Oğuzhan İzgü belirlendi.


- Nazilli
Nazilli Belediyespor'da görev dağılımı yapıldı
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Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor'da görev dağılımı yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor'da görev dağılımı yapıldı - Son Dakika
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