Nazilli Belediyespor'dan 13 milyon TL'lik imza - Son Dakika
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Nazilli Belediyespor'dan 13 milyon TL'lik imza

15.04.2022 11:33
Nazilli Belediyespor'dan 13 milyon TL'lik imza

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor bir süredir görüşme halinde olduğu Eşin Group'la isim sponsorluğu anlaşması imzaladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup takımlarından Nazilli Belediyespor bir süredir görüşme halinde olduğu Eşin Group'la isim sponsorluğu anlaşması imzaladı. Siyah-beyazlılar 4 yıllık isim sponsorluğu anlaşması kapsamında toplam 13 milyon TL kazanacak. Firma, 2+2 yıllık sözleşme kapsamında ilk yıl Nazilli'ye 2.5 milyon TL, ikinci yıl 3 milyon TL, üçüncü yıl 3.5 milyon TL, dördüncü yıl da 4 milyon TL ödeyecek.

Sözleşme kapsamında Yıldırım Demirören Tesisleri'nde düzenlenen imza törenine Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Kulüp Başkanı Ünal Önal ve firma sahibi Rıdvan Eşin katıldı. İmza töreninde konuşma yapan Başkan Ünal Önal, "Böyle anlaşmalar öncelikle saygı gerektiren anlaşmalardır. Hepimiz üzerimize düşen görevi yerine getireceğiz. İş insanı Rıdvan Eşin, Nazilli Belediyespor'a maddi destekte bulunuyor. Bizim gibi kulüplerin böyle desteklere ihtiyacı var. Nazilli'miz ve Aydın'ımız, yöneticilerimiz ve kulübümüz adına kendisine huzurunuzda teşekkür ediyorum. Nazilli Belediyespor'a hoş geldiniz diyorum" dedi.

ÖZCAN'DAN TEŞEKKÜR

Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, anlaşmanın iki taraf için de hayırlı olmasını dileyerek, "Nazilli Belediyespor, Nazilli Belediyesi'nin bire bir desteklediği, sırtlandığı bir külübümüz. Ancak geldiğimiz noktada profesyonelleşme adına, kurumsallaşmak adına değerli sponsorlarımızla daha ileriye gidebileceğiz. Bu şekilde bir sponsorluk Nazilli'de bir ilk oluyor. Geçen sene burada hep birlikte kutladığımız şampiyonluğu bu yıl ya da gelecek yıl hep birlikte kutlarız. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Rıdvan Eşin de Nazilli Belediyespor'u bir üst lige taşımak için ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti. Nazilli Belediyespor, törenin ardından iftar yemeğinde bir araya geldi.


Nazilli Belediyespor'dan 13 milyon TL'lik imza
Nazilli Belediyespor'dan 13 milyon TL'lik imza
Nazilli Belediyespor'dan 13 milyon TL'lik imza
Nazilli Belediyespor'dan 13 milyon TL'lik imza
Nazilli Belediyespor'dan 13 milyon TL'lik imza
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Nazilli Belediyespor'a 13 Milyonluk sponsorluk desteği Nazilli Belediyespor'a 13 Milyonluk sponsorluk desteği Arslanlı Mahallesi'nde yol bakım çalışmaları başladı Arslanlı Mahallesi'nde yol bakım çalışmaları başladı

Türkiye Futbol Federasyonu, Kürşat Engin Özcan, Türk Lirası, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor'dan 13 milyon TL'lik imza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor'dan 13 milyon TL'lik imza - Son Dakika
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