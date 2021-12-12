Nazilli Belediyespor - Eskişehirspor: 0-0

STAT: Nazilli İlçeHAKEMLER: Fevzi Erdem Akbaş (xx), Vedat Demir (xx), Emrah Akkaya (xx)NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Zekeriya (xx) - Mehmet Ersavaş (x) (Dk. 56 Ebu Sıddık x), Hasan Yurtseven (x) (Dk. 81 Efe), Muhammet Ali (x) (Dk. 64 Ahmet x), Koray (xx), Mert Er (xx), Sefa (xx), Aytaç (x) (Dk.

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