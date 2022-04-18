Nazilli Belediyespor vazgeçmeyecek - Son Dakika
Üye Girişi

Nazilli Belediyespor vazgeçmeyecek

18.04.2022 12:05
Nazilli Belediyespor vazgeçmeyecek

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Ankara Demirspor'la 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 3 maça çıkaran ve Play-Off hattının gerisinde kalan Nazilli Belediyespor, pes etmeyecek.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta evinde Ankara Demirspor'la 1-1 berabere kalıp galibiyet hasretini 3 maça çıkaran ve Play-Off hattının gerisinde kalan Nazilli Belediyespor, pes etmeyecek.

5'inci sırada bulunan Teco Karacabey Belediyespor'la arasında 5 puan fark bulunan 11'inci basamaktaki siyah-beyazlıların Play-Off şansı çok azalırken teknik direktör Taner Öcal, "Ankara Demirspor maçında özellikle son 20 dakika 7 pozisyon yakaladık. Ben oyuncularımla gurur duyuyorum. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Nereye gidebiliriz bilemiyorum ama elimizden geleni yapacağız" dedi.Nazilli bu hafta deplasmanda küme düşen Eskişehirspor'la karşı karşıya gelecek.


- Nazilli
YORUMLAR
500
Bucaspor 1928 Play-Off potasından çıktı Bucaspor 1928 Play-Off potasından çıktı Afyonspor play-off yolunda yara aldı Afyonspor play-off yolunda yara aldı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ankara Demirspor, Play Off, Nazilli, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli Belediyespor vazgeçmeyecek - Son Dakika


Son Dakika
12:06 Ukrayna Neptün füzeleriyle vurmuştu! Rusya'ya ait Moskva kruvazörünün fotoğrafları ilk kez servis edildi
11:46 Son dakika: Pençe Kilit operasyonundan yeni görüntü yayınlandı! Teröristlerin inlerine işte böyle girildi
11:42 Aman dikkat! Bu çiçeği koparırsanız 80 bin 465 lira ödemek zorunda kalırsınız
11:40 Şarkıcı Öykü Gürman, sahnede yaşamaktan en çok korktuğu durumu açıkladı: Frikik vermek istemem
11:23 Altın yeni haftaya 10 lira yükselişle başladı! Gram 938 lira seviyesinde işlem görüyor
11:16 Dolar/TL 14,64 seviyelerinde alıcı buluyor
11:14 BBP lideri Destici'den gündem olacak sözler: Mültecilerin Türkiye'ye ekonomik faturası yok
11:03 Mehmetçik, "Asker buralara ayak basamaz" denilen PKK kampına girdi! 8 üst düzey PKK'lı her yerde aranıyor
10:57 Bomba iddia ülkeyi karıştırdı! Rusya lideri Putin, kızının vaftiz babası Viktor Medvedçuk'u Ukrayna'nın insafına mı bıraktı?
10:32 Gonca Vuslateri'nden ayak fetişizmi itirafı: Gelen sucunun bile ayaklarına bakarım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.04.2022 12:11:43. #1.13#
SON DAKİKA: Nazilli Belediyespor vazgeçmeyecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement