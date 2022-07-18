Nazilli'de son imza Yılmaz'dan - Son Dakika
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Nazilli'de son imza Yılmaz'dan

18.07.2022 10:37
Nazilli'de son imza Yılmaz'dan

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta transfer döneminin hareketli takımmarından Eşin Group Nazilli Belediyespor, Göztepe'den geçen sezon Tarsus İdmanyurdu'nda kiralık olarak görev yapan sol kanat Yılmaz Basravi'yi de renklerine bağladı.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta transfer döneminin hareketli takımmarından Eşin Group Nazilli Belediyespor, Göztepe'den geçen sezon Tarsus İdmanyurdu'nda kiralık olarak görev yapan sol kanat Yılmaz Basravi'yi de renklerine bağladı. Geçen sezon Tarsus'ta 32 maça çıkan 22 yaşındaki oyuncu 1 yıllığına kiralandı. Nazilli Gazi Mustafa Kemal Atatürk Spor Kompleksi'nde düzenlenen tören ile kendisini siyah-beyaz renklere bağlayan sözleşmeye imza atan Yılmaz, "Transferimde emeği geçen herkese teşekkür ederim. Büyük bir camiaya geldiğimi biliyorum elimden gelenin en iyisini yaparak hedeflerim ve kulübümüzün menfaatleri doğrultusunda hareket edeceğim" dedi.

İmza töreni sonrasında açıklamalarda bulunan Nazilli Belediyespor Başkanı Ünal Önal, "2022-2023 sezonu planlaması kapsamında takımımızı en iyi yerlerde tutmak camiamızı mutlu etmek için çalışıyoruz. Bu kapsamda Göztepe'den kiralık olarak Yılmaz Basravi ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. İnşallah bu sezonda hep birlikte güzel şeyler yaşayacağız. Bizim hedefimiz belli. Hedefimiz bir üst lig. Bunun içinde elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.


- Nazilli
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Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Tarsus İdmanyurdu, Nazilli, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Nazilli'de son imza Yılmaz'dan - Son Dakika

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