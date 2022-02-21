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Nazilli'de Yıldız dönemi - Son Dakika

Nazilli'de Yıldız dönemi

21.02.2022 11:06
Nazilli'de Yıldız dönemi

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 5 maçtır galibiyete hasret kalıp Karatay Termal 1922 Konyaspor karşısında alınan beraberliğin ardından teknik direktör Kadir Kar'la yollarını ayıran Nazilli Belediyespor'da göreve Yardımcı Antrenör Ayhan Yıldız getirildi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 5 maçtır galibiyete hasret kalıp Karatay Termal 1922 Konyaspor karşısında alınan beraberliğin ardından teknik direktör Kadir Kar'la yollarını ayıran Nazilli Belediyespor'da göreve Yardımcı Antrenör Ayhan Yıldız getirildi. Başkan Soner Yelkovan, daha önce Kar'ın yardımcılığını yapan Yıldız'ın takımın yeni teknik direktörü olduğunu açıkladı.

Yelkovan, "Takımımızda bir kan değişikliğine gittik. Kadir Kar ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Takımımızın başına da çalıştırıcılarımızdan Kadir Kar'ın yardımcısı olan Ayhan Yıldız'ı getirdik. Hocamızın yardımcılıklarını da Murat Angın ve kaleci antrenörlüğünü de Murat Türkar yapacaklar. Teknik heyetimiz bugün itibarı ile görevlerine başladılar" diye konuştu.

"BAŞARILI OLACAĞIZ"

Çarşamba günü Anagold 24Erzincanspor'la karşılaşacak siyah-beyazlılarda teknik direktör Ayhan Yıldız ise, "Nazilli Belediyespor'un başarısı için elimizden geleni yapacağız. Tüm futbolcularımızı zaten yakından tanıyoruz. Oyuncularımızda üzerlerine düşeni yapacaklarına inanıyorum. Yeni teknik heyet olarak da ilk sınavımızı çarşamba günü deplasmanda 24Erzincanspor karşısında vereceğiz. Başarılı olacağımıza ve bu önemli karşılaşmada hedefimiz doğrultusunda bir sonuç alacağımıza inanıyorum" dedi.


- Nazilli
Nazilli'de Yıldız dönemi
Nazilli'de Yıldız dönemi
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Futbol Federasyonu, Nazilli, Termal, kar, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Nazilli'de Yıldız dönemi - Son Dakika Spor


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