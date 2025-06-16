Nazillispor'da İki Oyuncu Takımdan Ayrıldı

YENİ sezonda 3'üncü Lig'de mücadele edecek Nazillispor'da belirsizlik sürerken iki oyuncu daha kulüple olan sözleşmelerini feshetti. Yaşadığı maddi sorunlar nedeniyle zor günler geçiren siyah-beyazlılarda kaleci Mustafa Güngör ve Yakup Emre Bakkal takımdan ayrıldı. İki oyuncu da sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Nazillispor ile yollarını ayırdıklarını açıkladı. Kaleci Mustafa geçen sezon 2'nci Lig'de 22 maça çıkarken, Yakup Emre 10 karşılaşmada görev aldı.