TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup takımlarından Nazillispor'da uzun süredir kulüp müdürlüğü yapan Bedri Alabay görevinden istifa etti. Alabay, çalışanlarla vedalaşarak yıllardır görev yaptığı siyah-beyazlılardan ayrıldı. Bedri Alabay'ın yerine kulüp müdürlüğüne daha önce Erzincanspor ve Uşakspor'da görev yapan Erol Ercan getirildi.
Son Dakika › Spor › Nazillispor'da Kulüp Müdürü Bedri Alabay İstifa Etti - Son Dakika
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