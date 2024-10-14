Nazillispor Puan Tazeliyor

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TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta sezonun ilk 5 maçını kaybettikten sonra Arnavutköy Belediyesi FK'yı 2-1 yenen Nazillispor, Erbaaspor deplasmanından da 1-1'lik beraberlikle döndü. Grupta son 2 haftada 4 puan alarak moral tazeleyen siyah-beyazlılarda Teknik Direktör Gürhan Sönmez, maça galibiyet için çıktıklarını ancak üst üste fırsatlardan yararlanamayınca 1 puana razı olduklarını söyledi.