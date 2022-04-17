NBA'de play-off heyecanı, 4 maçla başladı - Son Dakika
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NBA'de play-off heyecanı, 4 maçla başladı

17.04.2022 09:47
NBA'de play-off heyecanı, 4 maçla başladı

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) play-off heyecanı, 4 karşılaşmayla başladı.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) play-off heyecanı, 4 karşılaşmayla başladı.

Doğu Konferansı'ndaki play-off ilk tur eşleşmesinde Philadelphia 76ers, sahasında Toronto Raptors'ı 131-111yenerek seride 1-0 öne geçti.

Sixers'ta 38 sayı, 4 ribaunt, 2 asistlik performans sergileyen Tyrese Maxey, galibiyetin mimarı oldu. Joel Embiid 19 sayı, 15 ribaunt, James Harden da 22 sayı, 14 asistle "double double" yaptı.

Raptors'ta ise Paskal Siakam 24 sayı, 7 asist, 3 ribaunt, O.G. Anunoby 20 sayı, 7 ribauntla maçı tamamladı.

Warriors, seriye galibiyetle başladı

Batı Konferansı'ndaki play-off ilk tur eşleşmesinde Denver Nuggets'ı sahasında 123-107 mağlup eden Golden State Warriors, seriye galibiyetle başladı.

Warriors'ta 30 sayıyla oynayan Jordan Poole maçın en skorer ismi oldu. Klay Thompson 19, Stephen Curry ve Andrew Wiggins 16'şar sayılık katkı sağladı.

Nikola Jokic'in 25 sayı, 10 ribauntla "double double" yaptığı Nuggets'ta, Will Barton 24 sayı kaydetti.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors: 131-111

Dallas Mavericks- Utah Jazz: 93-99

Memphis Grizzlies- Minnesota Timberwolves: 117-130

Golden State Warriors-Denver Nuggets: 123-107

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Amerikan Basketbol Ligi, Toronto Raptors, Philadelphia, Play Off, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor NBA'de play-off heyecanı, 4 maçla başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: NBA'de play-off heyecanı, 4 maçla başladı - Son Dakika
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