Ndiaye'den Göztepe'ye veda: "Göztepe oyuncusu olmak büyük bir deneyimdi" - Son Dakika
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Ndiaye'den Göztepe'ye veda: "Göztepe oyuncusu olmak büyük bir deneyimdi"

15.04.2022 10:51
Ndiaye'den Göztepe'ye veda: "Göztepe oyuncusu olmak büyük bir deneyimdi"

Göztepe'den Çin'in Shanghai Port takımına transfer olan Cherif Ndiaye, veda mesajı yayımlayarak, Göztepe taraftarlarına teşekkür etti.

Göztepe'den Çin'in Shanghai Port takımına transfer olan Cherif Ndiaye, veda mesajı yayımlayarak, Göztepe taraftarlarına teşekkür etti. Ndiaye, "Göztepe oyuncusu olmak büyük bir deneyimdi" dedi.

Spor Toto Süper Lig'de kümede kalma şansını oldukça azalan Göztepe'de, takımın Nijeryalı golcüsü Cherif Ndiaye, geçtiğimiz hafta Çin ekibi Shanghai Port ekibine transfer olmuştu. Sarı-kırmızılı kulübe yaklaşık 1.5 milyon Euro bonservis bedeli kazandıran Nijeryalı santrfor, sosyal medya hesaplarından veda mesajı yayımladı.

"Göztepe oyuncusu olmak benim için büyük bir deneyimdi"

Ndiaye, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Değerli takım arkadaşlarım, kulüp çalışanları, yöneticiler ve sevgili Göztepe taraftarları; ayrılırken size teşekkürlerimi ve saygılarımı ifade etmek istiyorum. Göztepe oyuncusu olmak, profesyonel hayatımı sizlerle paylaşmak benim için büyük bir deneyimdi. Yıllar geçiyor ve şimdi yeni bir kapı açılıyor. Yeni fırsatlar, yeni bir yol ve yeni bir hayat. Kariyerimde ve kişisel yaşamında yeni bir sayfa açılıyor. İçtenlikle sizi sevgi ve saygıyla kucaklıyorum. Şanlı Göztepe taraftarlarına bin kez teşekkür ederim. Sizin için en iyisi olsun. Göz Göz Göztepe!"

En fazla gol atan ikinci yabancı futbolcu oldu

24 Ağustos 2020 tarihinde Hırvatistan'ın Gorica takımında kiralanan Ndiaye, 1 Haziran 2021'de Göztepe ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştı. Göztepe'deki kariyeri boyunca 73 resmi maça çıkan 26 yaşındaki golcü, söz konusu maçlarda 24 gol atarken, 4 kez de asist yapma başarısı gösterdi. Ndiaye, bu performansıyla Göztepe tarihinin 45 gollü Adis Jahovic'in ardından en fazla gol atan ikinci yabancı futbolcusu oldu. - İZMİR

Ndiaye'den Göztepe'ye veda: Göztepe oyuncusu olmak büyük bir deneyimdi
Ndiaye'den Göztepe'ye veda: Göztepe oyuncusu olmak büyük bir deneyimdi

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Çin Halk Cumhuriyeti, Spor Toto Süper Lig, Shanghai, Göztepe, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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